15:47 (мск), источник: Om1.ru
Хоценко дал старт строительству производственного комплекса
Сегодня, 29 ноября, на площадке ГК «Титан» состоялось торжественное мероприятие по забивке первой сваи под производственный комплекс ЭП-600.
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Масштабный проект ГК «Титан» направлен на создание производств химической продукции на территории Омской области. Он позволит закрыть потребности российского рынка в дефицитных химических продуктах, а также обеспечить сырьём предприятия компании.
Комплекс ЭП-600 предназначен для переработки углеводородного сырья в этилен, пропилен, бутилен-дивинильную фракцию, пироконденсат и продукты их переработки. Комплекс будет состоять из 11 экологически безопасных производств.
«Омская область является крупным центром нефтехимии, нефтепереработки, газохимии, и регион прочно удерживает эти позиции, производя большое количество различной химической продукции. Будем двигаться дальше в этом направлении, выдерживая лучшие экологические стандарты. Группа компаний “Титан” практически каждый год вводит в строй новые производства, при этом не ограничивается территорией Омской области, прославляет наш промышленный потенциал в других регионах. Уверен, такое поступательное движение вперёд делает технологически сильными, независимыми от импорта, наращивает наш экспортный потенциал. Продукцию данного комплекса планируется экспортировать в более чем 20 стран», — отметил губернатор Омской области.
Заказчиками продукции станут разные отрасли: химическая, микроэлектронная, парфюмерно-косметическая, фармацевтическая, текстильная, автомобильная.