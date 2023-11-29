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15:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Мост через Волгу на автодороге М-12 в Татарстане прошел испытания

Мост через реку Волга на новой платной трассе М-12 прошел приемочные испытания. Об этом говорится в сообщении компании «Автодор».

Источник: пресс-служба «Автодора»

Отмечается, что диагностика была проведена работниками компании «Автодор — Инжиниринг». Данный этап является обязательным перед вводом объекта в эксплуатацию. В ходе тестов по мосту проехали 16 самосвалов, масса каждого составляет 30 тонн.

Испытания состояли из статический части и динамической. Первая часть заключалась в том, что самосвалы были расставлены в различные точки моста, и они определили фактические усилия и деформации конструкции, сверив их с расчетными значениями. А вторая часть — в том, что транспортные средства проехали по объекту с различными скоростями, и в итоге были получены динамические параметры конструкций мостового перехода.

Ожидается, что движение по новому мосту через Волгу откроется в конце 2023 года.

«Ъ-Казань».

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