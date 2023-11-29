16:30 (мск), источник: Коммерсантъ
Орлов: «Гортрансу» будет выделена новая субсидия для погашения долга
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился выделить ЕМУП «Гортрансу» субсидию для погашения кредиторской задолженности.
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Точный размер выплаты будет определен после того, как предприятие предоставит подтверждающие потребность документы. Об этом сообщили на сайте городской администрации.
В сообщении говорится, что, кроме налоговой задолженности, будут учтены затраты на горюче-смазочные материалы (ГСМ), теплоэнергию и водоснабжение.
Напомним, общий долг «Гортранс» на 31 октября превысил 865 млн руб. По требованию прокуратуры, 2 ноября «Гортранс» погасил долг в 111 млн руб. перед АО «Екатеринбургэнергосбыт» и другими поставщиками благодаря выделенной из муниципального бюджета субсидии. 23 ноября Федеральная налоговая служба (ФНС) заморозила счета ЕМУП «Гортранса» за неуплату налогов на 270 млн руб. Позже мэр Екатеринбурга Алексей Орлов признал, что предприятие «испытывает финансовые сложности», однако заверил, что общественный транспорт продолжит работать, несмотря на заблокированные счета и долги «Гортранса».