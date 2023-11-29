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16:47 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Россиянам будут выплачивать проценты за задержку зарплаты

Работники смогут требовать компенсацию на законных основаниях.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, по которому россиянам будут выплачивать проценты за своевременно невыплаченную зарплату.

Компенсация за задержку зарплаты, согласно Трудовому кодексу, выплачивается и сейчас. Однако теперь статью 236 ТК РФ дополнят указанием на то, что проценты, то есть денежную компенсацию, должны выплачивать и в том случае, если выплаты, причитающиеся работнику, не начислили своевременно. При этом решением суда было признано право работника на их получение, уточнила замминистра труда Елена Мухтиярова.

Компенсацию должны будут рассчитать из фактически не выплаченных денег со дня, следующего за днем, когда эти выплаты должны были быть осуществлены.

Как пояснил «РГ» (18+) депутат ГД Никита Чаплин, поправки означают, что работник сможет требовать проценты за все время просрочки зарплаты, пока дело решалось в суде. Размер компенсации составит 1/150 ставки ЦБ за каждый день, пока работодатель тянул с выплатой.

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