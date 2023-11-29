16:47 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Россиянам будут выплачивать проценты за задержку зарплаты
Работники смогут требовать компенсацию на законных основаниях.
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Госдума в первом чтении приняла законопроект, по которому россиянам будут выплачивать проценты за своевременно невыплаченную зарплату.
Компенсация за задержку зарплаты, согласно Трудовому кодексу, выплачивается и сейчас. Однако теперь статью 236 ТК РФ дополнят указанием на то, что проценты, то есть денежную компенсацию, должны выплачивать и в том случае, если выплаты, причитающиеся работнику, не начислили своевременно. При этом решением суда было признано право работника на их получение, уточнила замминистра труда Елена Мухтиярова.
Как пояснил «РГ» (18+) депутат ГД Никита Чаплин, поправки означают, что работник сможет требовать проценты за все время просрочки зарплаты, пока дело решалось в суде. Размер компенсации составит 1/150 ставки ЦБ за каждый день, пока работодатель тянул с выплатой.