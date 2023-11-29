17:07 (мск), источник: Новая Кубань
Автосалоны Краснодара меняют вывески и производителей
В начале 2023 года автомобильные салоны в Московской области, которые ранее продавали машины японских и корейских марок, несколько преобразились.
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Теперь их помещения заполнены китайскими автомобилями. Многие дилерские центры Kia сегодня переименованы под названия китайских марок, например, таких, как Kaiyi. Один из салонов корейского бренда занял китайский Jetour.
Во всех шоурумах, подвергшихся ребрендингу, еще осталось несколько моделей прежних марок, в основном распродаются машины 2022 года. Точные цены на авто продавцы озвучивать отказываются, ссылаясь на конкретный день покупки, выбор комплектации и условия.
«Китайские машины пока не адаптированы для России и запчастей нет. Купите сейчас Kia, через два года мы у вас ее выкупим по отличной цене, почти не потеряете и тут же возьмете уже адаптированного китайца» — дает комментарий консультант одного из салонов для РБК.
С шоурумами уже другого корейского поставщика — Hyundai, дело обстоит иначе: салоны с оригинальными вывесками есть, машин соответствующей марки нет.
Сотрудники шоурумов уже нацелены на продажу китайских автомобилей. Также один из продавцов в салоне рассказал корреспонденту РБК про уход бренда Hyundai 1 января 2024 с Российского рынка. Гарантия на приобретенные машины этой марки будет аннулирована.
Японские автосалоны Toyota, Nissan, Tank, Mitsubishi начинают занимать такие китайские марки, как Kaiyi, Jetour и Hongqi. Логотипы точек продажи сменились, но там все еще можно приобрести немногие модели Suzuki, Subaru, Toyota и Mazda.
Тенденция смены вывесок настигает и регионы. Для Краснодара «брендовая перетасовка» сегодня также актуальна. Уже ряд дилеров города сменил производителей.
Марку Hyundai начинает «выживать» китайский Livan, о чем говорит вывеска автосалона и его ассортиментный ряд. Салон Audi все еще предлагает к покупке европейские автомобили, тем не менее, среди них часть представленных экземпляров уже с пробегом. Сегодня на шоуруме уже есть баннер официального представительства Dongpeng, а в самом салоне можно приобрести машины Voyah, Lixiang, Aito и других китайских марок.
Логотип шоурума Lexus все еще дает знать о его причастности к японскому производителю, однако посетителей встречает размещенная на дверях салона информация о «переезде» бренда в рядом стоящее здание Toyota, которое так же почти наполовину заполнено китайскими авто.
Сейчас в салоне Lexus поселилась OMODA. Консультанты честно признаются — основным поставщиком российского авторынка является КНР.