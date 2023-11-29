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Главные новости к вечеру 29 ноября
18:04 (мск), источник: Комсомольская правда

В Евпатории открылось отделение Сбербанка

Это шестое отделение банка в Крыму для физлиц.

Источник: Reuters

Сегодня офис Сбербанка открылся в самом крупном населенном пункте западного Крыма — городе Евпатории, по адресу: ул. 9 мая, 47А. Это уже шестой офис Сбербанка, обслуживающий розничных клиентов в Крыму.

В отделении есть переговорная комната для посетителей, детская зона, а также зона самообслуживания с современными банкоматами.

Андрей Подсвиров, управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму:

«Евпатория — одно из самых востребованных туристических направлений на западном побережье Крыма. Здесь ежегодно отдыхают тысячи семей из всех уголков России, активно развивается сегмент малого и микробизнеса, особенно — в сфере обслуживания и туристических услуг. Теперь нашим клиентам из Евпатории и ближайших районов станет еще удобнее решать свои ежедневные задачи и развивать бизнес. Клиентам-физическим лицам здесь мы тоже предлагаем широкую продуктовую линейку».

Елена Демидова, глава администрации города Евпатории:

"Появление отделения Сбербанка в нашем городе — это прекрасная новость для жителей и гостей Евпатории. В первую очередь, это удобство и новые возможности как для физических, так и для юридических лиц. Уверена, что офис в нашем городе — это не только новые рабочие места для евпаторийцев, но и новые банковские продукты.

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