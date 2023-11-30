На пермских автозаправках резко упали цены на бензин

«Бензин подешевел почти во всех субъектах РФ, занимающихся его производством. Более всего цены на бензин снизились в Волгоградской (32,7%), Омской (32,3%), Нижегородской областях (30,5%), Москве (29,8%), Пермском крае (29,1%) и Республике Коми (27,5%). Повышение цены на бензин отмечено в Кемеровской области и Республике Башкортостан», — указано в отчете Росстата, который имеется в распоряжении URA.RU.
В среднем в Пермском крае бензин марки АИ-92 стоит 49,99 рубля за литр, АИ-95 — 54,28 рубля, АИ-98 и выше — 67,69. Средняя цена по региону на дизельное топливо равна 63,50 рубля.
В середине ноября Росстат фиксировал, что цена на топливо в Прикамье стала самой высокой в ПФО. Стоимость бензина на пермских заправках росла три месяца подряд.