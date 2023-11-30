08:16 (мск), источник: PrimaMedia.ru
На Патрокле построят улично-дорожную сеть за 218 млн рублей вместо 347 млн
В постановлении о распределении бюджетных кредитов фигурировали другие суммы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Администрация Владивостока ищет подрядчика на строительство улично-дорожной сети в микрорайоне Патрокл. Начальная цена контракта составила 218,6 млн рублей. Как следует из документации аукциона, масштабные работы развернутся на участке 2,6 километров и включают устройство тротуаров, автобусных остановок, газонов и наружного освещения. Интересно, что в октябре правительство края подписало постановление № 708 о распределении бюджетных кредитов от федерального казначейства, где стоимость работ составляла 347 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.
Патрокл обзаведётся полноценной дорожной и пешеходной инфраструктурой к 2025 году. Администрация Владивостока объявила закупку на выполнение работ по объекту: «Строительство улично-дорожной сети в мкр. “Патрокл”. 1 пусковой комплекс». Начальная (максимальная) цена контракта составила 218 638 314 рублей.
Работы развернутся в зоне жилой застройки, в районе улиц Сочинской, Архангельской, Новороссийской и Североморской, где планируется укладка дорожного полотна, реконструкция ливневой канализации и благоустройство. Проект охватывает 2,6 километров улично-дорожной сети.
Улица Сочинская разбита на два подобъекта: Сочинская 1 (от Архангельской до кольцевого пересечения, 568 метров) и Сочинская 2 (от кольцевого пересечения до Новороссийской, 266 метров).
Также в план работ входит подъезд к Детскому саду № 1 от улицы Архангельской — 370 метров.
Под строительство отведены земельные участки: ул. Архангельская — 25:28:030014:1282; ул. Сочинская, ул. Североморская — 25:28:030014:1303, 25:28:030014:1398; ул. Новороссийская — 25:28:030014:1384; подъезд к ДС1 — 25:28:030014:1283.
Подрядчик выполнит устройство дождевой канализации, переустройство подземных коммуникаций, асфальтирование дорог, строительство тротуаров, установку знаков, перильного ограждения и нанесение разметки. Появятся на Патрокле новые автобусные остановки и наружное освещение. Кроме того, в смету входит благоустройство территории и рекультивация, включая новые газоны вдоль тротуара и посев растительных семян.
Строительство будет выполняться в несколько этапов и должно завершиться к декабрю 2024 года.
Из них 344 млн покрывали казначейские операции, и 3,4 млн — местный бюджет. В опубликованной закупке процентное соотношение финансирования осталось практически тем же, но начальная (максимальная) цена контракта — более чем на 100 млн рублей меньше ранее обозначенной суммы.
При этом в материалах к аукциону заявлено, что при расчёте сметной документации в 2020 году стоимость работ оценивалась в 162 млн рублей. Но к моменту размещения аукциона увеличилась более, чем на 50 млн рублей.
К примеру, на строительно-монтажные работы изначально планировалось потратить 126 млн, однако на момент размещения закупки сумма составила уже 170 млн рублей. Такой рост объясняется высокой инфляцией. Годовой индекс прогнозной инфляции на 2023 год оценивается в 107 процентов, а на 2024 год — 105,30 процентов, следует из материалов.
«Изначально, действительно, запрашивалась сумма в 347 млн рублей. На данный момент по проектно-сметной документации сумма работ составляет 218 млн, на основании чего и были объявлен аукцион», — прокомментировали в мэрии Владивостока.
Отметим, что ранее в администрации Владивостока анонсировали планы масштабного строительства в 2024 году.
«Благодаря средствам специального казначейского кредита в следующем году мы проведем строительство и реконструкцию пяти важнейших объектов. Это строительство дорог в микрорайоне Патрокл, реконструкция участка на Адмирала Горшкова (от перекрёстка с Майора Филипова до трассы Седанка — Патрокл), реконструкция перекрёстка проспект 100-летия Владивостока — улица Русская, строительство развязки на трассе Седанка — Патрокл в районе Зелёного Угла и обустройство новой дороги к этой развязке от Нейбута, 67а», — комментирвал Дмитрий Долгий, заместитель главы города — начальник управления дорог.
Агентство намерено выяснить, в чём причина сокращения бюджета по объекту «Строительство улично-дорожной сети в мкр. “Патрокл”. 1 пусковой комплекс» и будет следить за аукционами на строительство новых объектов. Так, в постановлении № 708 о распределении бюджетных кредитов фигурирует сумма 300 млн рублей на строительство транспортной развязки в районе Зелёный угол, первый этап. На строительство автодороги от Нейбута, 67 до транспортной развязки «Зелёный угол» планируется потратить 310 млн рублей.
Добавим, что Патрокл сегодня — один из самых динамично развивающихся микрорайонов Владивостока. Здесь построены и находятся в процессе строительства десятки жилых комплексов, работают два новых современных детских сада на 500 малышей и строится школа на 1275 мест.