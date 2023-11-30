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08:32 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Лукашенко одобрил поправки в соглашение с Россией по алиментам

Лукашенко согласовал поправки в соглашение с Россией по судебным взысканиям алиментов.

Источник: Комсомольская правда

Президентом Беларуси Александром Лукашенко одобрены поправки в соглашение с Россией об исполнении судебных постановлений по взысканию алиментов, сообщила пресс-служба президента.

В частности, президентским указом (№ 385 от 29 ноября 2023-го) одобряется в качестве основы для проведения переговоров проект Протокола о внесении изменений в соглашение между Беларусью и Россией о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по взыскании алиментов, которое было заключено в марте 2015-го.

Документ, в частности, предусматривает возможность направить исполнительные документы взыскателями и органами принудительного исполнения в уполномоченный орган другой стороны, если есть сведения о трудоустройстве должника.

Также предусматривается дальнейшее исполнение исполнительного документа, который поступил в уполномоченный орган, при смене организации или иного лица, выплачивающего должнику доход.

Указ уполномочил Минюст Беларуси на переговоры и подписание протокола при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

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