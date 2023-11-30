В Крыму научились делать конфеты из мороженого

Подобный продукт есть за рубежом, называется «бомбоане», но там его производят в форме пряника. На крымской фабрике это именно конфеты кубической формы, фасованные в пластиковые стаканы.
«Одному взрослому человеку удобно их есть так, чтобы мороженое не успело растаять. Для ребенка: мама дала две конфеты — ему хватит. Остальное положила в морозильную камеру. А еще их можно рассматривать в качестве оригинальной закуски к столу», — говорит Походенко.
На данный момент выпускается три вида таких конфет — мороженое в черном и молочном шоколаде, а также с добавлением манго. Они делаются по такой же технологии, как и обычное мороженое, рассказала РИА Новости Крым работница фабрики Светлана Семенова.
«По такому же принципу, только без палочки, это другая линия. И там немножко другой вид шоколада, там именно черный или молочный шоколад, а в мороженом применяется шоколадная глазурь», — объяснила она.
Как сообщили в министерстве сельского хозяйства республики, в Крыму работают три предприятия, производящих мороженое. Им оказывают поддержку как переработчикам молока, приобретенного в Крыму.
Благодаря этому за пять лет объемы производства мороженого на территории республики увеличились в 2,6 раза, заявил глава ведомства Андрей Савчук: «Промышленности мы компенсируем часть затрат на оборудование, которое маркирует продукцию. У нас есть поддержка молочного производства, соответственно, благодаря этому их продукция поступает в магазины по более низкой цене, это помогает им развиваться».
Ранее на предприятии рассказали, как во время экстремальной погоды спасали свою продукцию. В результате разгула стихии было отключено электричество, и все произведенное мороженое могло растаять.