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09:45 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму научились делать конфеты из мороженого

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости Крым. На крымском молокоперерабатывающем предприятии запустили линию по производству конфет из мороженого. Это принципиально новый продукт для России, потребителями которого может стать широкий сегмент покупателей, сказал журналистам генеральный директор Александр Походенко.

Источник: РИА "Новости"

Подобный продукт есть за рубежом, называется «бомбоане», но там его производят в форме пряника. На крымской фабрике это именно конфеты кубической формы, фасованные в пластиковые стаканы.

«Одному взрослому человеку удобно их есть так, чтобы мороженое не успело растаять. Для ребенка: мама дала две конфеты — ему хватит. Остальное положила в морозильную камеру. А еще их можно рассматривать в качестве оригинальной закуски к столу», — говорит Походенко.

На данный момент выпускается три вида таких конфет — мороженое в черном и молочном шоколаде, а также с добавлением манго. Они делаются по такой же технологии, как и обычное мороженое, рассказала РИА Новости Крым работница фабрики Светлана Семенова.

«По такому же принципу, только без палочки, это другая линия. И там немножко другой вид шоколада, там именно черный или молочный шоколад, а в мороженом применяется шоколадная глазурь», — объяснила она.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства республики, в Крыму работают три предприятия, производящих мороженое. Им оказывают поддержку как переработчикам молока, приобретенного в Крыму.

Благодаря этому за пять лет объемы производства мороженого на территории республики увеличились в 2,6 раза, заявил глава ведомства Андрей Савчук: «Промышленности мы компенсируем часть затрат на оборудование, которое маркирует продукцию. У нас есть поддержка молочного производства, соответственно, благодаря этому их продукция поступает в магазины по более низкой цене, это помогает им развиваться».

Ранее на предприятии рассказали, как во время экстремальной погоды спасали свою продукцию. В результате разгула стихии было отключено электричество, и все произведенное мороженое могло растаять.

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