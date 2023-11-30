07:58 (мск), источник: Комсомольская правда
Аэропорт «Омск-Федеровка» может заработать в 2028 году
Строительство воздушное гавани обойдется в 43 млрд рублей.
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Аэропорт «Омск-Федоровка» может открыться в 2028 году. Об это в ходе ежегодно бюджетного послания заявил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
— В августе президент поддержал проект строительства аэропорта «Омск-Федоровка». Сейчас работаем с Минтрансом РФ над проектом распоряжения Правительства РФ. Общий объем инвестиций составит около 43 млрд рублей. С учетом текущей ключевой ставки сумма может увеличиться. Может вырасти и доля частных инвестиций в проект, — сказал Хоценко.
По словам главы региона, реализовать проект воздушной гавани планируется в 2028 году.
Отметим, аэропорт «Омск-Федоровка» по планам должен стать частью логистического хаба, создаваемого в регионе.