08:31 (мск), источник: PrimaMedia.ru
За долю: земли на острове Русском выставят на аукцион под застройку
Землю можно будет получить совсем не за деньги.
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ДОМ.РФ анонсировал гигантский земельный аукцион на Русском под застройку, сообщает ИА PrimaMedia. Об этом рассказал директор по Дальнему Востоку АО «ДОМ.РФ» Александр Левинталь.
Планируется, что земельный аукцион корпорация проведет уже в 2024 году. Речь идет о реализации крупного участка земли.
«Мы развиваем относительно новую форму реализации земли, получившую название “за долю”. На аукцион выставляются участки не за деньги, а за то, какая компания отдаст нам больший процент жилья по завершению строительства. На следующий год мы планируем еще один большой аукцион. Это почти полмиллиона квадратных метров на острове Русском под развитие малоэтажного строительства», — поделился с застройщиками Александр Левинталь.
Первый подобный аукцион, кстати, тоже был во Владивостоке: компания Девелопмент-Юг из Краснодара по такому принципу построила дом на Патрокле — ЖК «Айвазовский», что расположился на Сочинской между домами № 5 и № 15.
«Это очень хорошо для застройщиков, потому что на стадии начала строительства не надо отвлекать деньги, и расчёты идут активами уже по окончании», — отметил представитель корпорации на полях Форума, организованного Клубом предпринимателей Дальнего Востока.
Напомним, что проводимые ДОМ.РФ земельные аукционы в формате «за долю» обычно предполагают, что победитель должен будет передать госкомпании долю (стартовое значение — 9%) жилых помещений в построенном жилом комплексе или объекте недвижимости.