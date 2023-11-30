08:31 (мск), источник: МК.RU Уфа
В Иглинском районе Башкирии построят придорожный кемпинг
Инвестплощадка находится в локации с высокой интенсивностью автопотока.
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В Башкирии презентовали очередную свободную инвестиционную площадку для развития бизнеса. Этот земельный участок площадью около шести гектаров расположен в Иглинском районе вдоль автодороги М-5 «Урал». Предполагается, что на его территории будут размещены объекты придорожного сервиса.
— Инвестплощадка находится в локации с высокой интенсивностью автопотока, где количество проезжающих машин может достигать 20 тысяч единиц в сутки, — рассказал генеральный директор башкирской «Корпорации развития» Наиль Габбасов. — Именно поэтому на этом земельном участке инвесторам предлагается рассмотреть возможность создания кемпинга и придорожного комплекса с пунктом технического обслуживания автомобилей, автомойкой, кафе, магазином и другими объектами для комфортного времяпрепровождения.
Представленная инвестплощадка обеспечена возможностью подключения к необходимым сетям инженерной инфраструктуры — электричеству, газу, водоснабжению и водоотведению.
На сайте «Корпорации развития» можно посмотреть виртуальный тур, в котором отображены технические и инфраструктурные характеристики. Он позволяет познакомиться с площадкой в онлайн-формате, не выезжая на местность.
По словам г-на Габбасова, инвестор получит безвозмездную поддержку специалистов в разработке проекта, взаимодействии с органами власти и ресурсоснабжающими организациями, а также подготовке документов для получения господдержки.
Напомним, в Башкирии утверждена концепция развития придорожного сервиса, согласно которой за четыре года в регионе должно появиться около тысячи новых придорожных комплексов и столько же объектов планируется модернизировать.