10:07 (мск), источник: Om1.ru
Через всю Омскую область построят четырёхполосную трассу
Губернатор планирует включить Северный обход Омска в более крупный инфраструктурный проект.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Северный обход, проект которого планируют закончить в 2024 году, в перспективе станет частью новой трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень до Владивостока с выходами на Китай и Монголию. Об этом Виталий Хоценко рассказал во время сегодняшнего бюджетного послания Законодательному собранию области.
«Как только дорога дойдёт до Тюмени, дальше она в любом случае пойдёт в Омск. Мы получим четырёхполосную хорошую дорогу от границ с Тюменской областью через Северный обход до границ с Новосибирской», — подчеркнул глава региона.
Совместить обход и новую дорогу, по его словам, планируют до 2028 года.