Главное
Спецоперация на Украине
10:07 (мск), источник: Om1.ru

Через всю Омскую область построят четырёхполосную трассу

Губернатор планирует включить Северный обход Омска в более крупный инфраструктурный проект.

Источник: Om1.ru

Северный обход, проект которого планируют закончить в 2024 году, в перспективе станет частью новой трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень до Владивостока с выходами на Китай и Монголию. Об этом Виталий Хоценко рассказал во время сегодняшнего бюджетного послания Законодательному собранию области.

«Как только дорога дойдёт до Тюмени, дальше она в любом случае пойдёт в Омск. Мы получим четырёхполосную хорошую дорогу от границ с Тюменской областью через Северный обход до границ с Новосибирской», — подчеркнул глава региона.

Совместить обход и новую дорогу, по его словам, планируют до 2028 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Из-за сильной магнитной бури омичи могли наблюдать полярное сияние
Метеорит, упавший в Омске, продают на «Авито» за 2 миллиона рублей
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта