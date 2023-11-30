Ипотека в Казахстане оказалась одной из самых недоступных в мире

В Казахстане остро стоит проблема с обеспечением населения жильем — в среднем на человека приходится 23,4 квадратного метра жилой площади, тогда как по стандартам ООН этот показатель должен составлять минимум 30 «квадратов».
По мнению аналитиков, у этой проблемы есть объективная причина — низкая доступность жилой недвижимости. Не последнюю роль в этом сыграла ипотека, которую даже по мировым меркам можно считать дорогой.
Если не брать во внимание льготные жилищные программы, которые недоступны широкому кругу населения, у многих рыночных ипотек годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) начинается от 20% и выше.
Впрочем, даже учитывая весь ипотечный рынок, средняя ставка остается слишком высокой по сравнению с предложениями в других странах. Так, в рейтинге по годовым процентным ставкам по ипотеке среди 104 стран мира Казахстан занял десятое место с конца с показателем в 15,83%.
Более дорогие жилищные займы выдают в Ливии (16,25%), Украине (16,36%), Шри-Ланке (16,89%), Беларуси (18,75%), Узбекистане (21,37%), Иране (22,12%), Турции (23,32%), Венесуэле (24,30%) и Аргентине (53,21%).
Самую доступную ипотеку можно оформить в Японии — всего под 1,73%. Следом идут Тайвань и Люксембург — 1,77% и 2,11%.
В Казахстане ни одна льготная ипотека не может предложить ставку ниже 2%. Напомним, именно государственные жилищные программы, направленные на определенные категории населения, по мнению иностранных экспертов, стали одной из причин сильного роста цен на жилье в стране.