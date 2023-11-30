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09:11 (мск), источник: МК.RU Челябинск

Челябинск и Иран может связать прямое авиасообщение

Развитие сотрудничества, в том числе в туристической сфере, обсудили на встрече губернатора Алексея Текслера с делегацией Республики Иран.

По данным правительства Челябинской области, на Южный Урал с рабочим визитом в эти дни приехали представители провинции Хорасан-Резави. Делегацию возглавил губернатор Ягуб Али Назари.

По словам Алексея Текслера, у Челябинской области и провинции Хорасан-Резави есть несколько перспективных направлений для сотрудничества. Во-первых, это работа по развитию транспортного коридора «Север-Юг». Во-вторых, обмен опытом в таких областях, как машиностроение и металлургия. Кроме того, стороны могут успешно сотрудничать в сфере легкой промышленности, агропромышленного комплекса.

В свою очередь глава делегации Республики Иран Ягуб Али Назари высказался о развитии туризма и выступил с предложением об организации нового авиамаршрута, который бы позволил гражданам летать напрямую из Челябинска в Иран и обратно.

Как отметили в правительстве региона, делегация Челябинской области планирует посетить провинцию с ответным визитом. А Алексей Текслер предложил во время будущей поездки подписать Соглашение между регионами, где будут закреплены все озвученные на встрече инициативы.

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