Главное
Спецоперация на Украине
09:59 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Жители Краснодара недоумевают от цен на популярный продукт

Причины такого роста стоимости не объясняются.

Источник: KrasnodarMedia.su

В последнее время жители Краснодара все чаще выражают свою недовольство и удивление из-за резкого роста цен на один из популярных продуктов — яйца куриные. В городских магазинах и супермаркетах стоимость 10 штук яиц поднялась до 130 рублей, что вызвало негодование среди потребителей.

Многие жители выразили недоумение и обеспокоенность по поводу такого значительного увеличения цен на яйца. Они отмечают, что такая ценовая политика делает продукт недоступным для многих семей и может повлиять на бюджеты горожан.

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта