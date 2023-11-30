09:59 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Жители Краснодара недоумевают от цен на популярный продукт
Причины такого роста стоимости не объясняются.
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В последнее время жители Краснодара все чаще выражают свою недовольство и удивление из-за резкого роста цен на один из популярных продуктов — яйца куриные. В городских магазинах и супермаркетах стоимость 10 штук яиц поднялась до 130 рублей, что вызвало негодование среди потребителей.
Многие жители выразили недоумение и обеспокоенность по поводу такого значительного увеличения цен на яйца. Они отмечают, что такая ценовая политика делает продукт недоступным для многих семей и может повлиять на бюджеты горожан.