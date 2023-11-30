11:05 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс
Белорусский рубль продолжил снижение ко всем основным валютам. Курсы валют на 30 ноября
На 30 ноября Национальным банком Беларуси установлены следующие курсы валют.
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1 доллар США — 3,1145 белорусского рубля (рост на 0,37% по отношению к курсу на 29 ноября).
1 евро — 3,4176 белорусского рубля (рост на 0,56%).
100 российских рублей — 3,4994 белорусского рубля (рост на 0,01%).
10 китайских юаней — 4,3641 белорусского рубля (рост на 0,80%).
10 польских злотых — 7,8853 белорусского рубля (рост на 0,95%).