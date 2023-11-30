Главное
Спецоперация на Украине
11:05 (мск), новости Беларуси, источник: Смартпресс

Белорусский рубль продолжил снижение ко всем основным валютам. Курсы валют на 30 ноября

На 30 ноября Национальным банком Беларуси установлены следующие курсы валют.

ЦБ: $ 88.8841   +0.27 € 97.6503   +0.58 ММВБ: $ 88.4975   -0.05 € 96.9550   -0.38
Источник: Смартпресс

1 доллар США — 3,1145 белорусского рубля (рост на 0,37% по отношению к курсу на 29 ноября).

1 евро — 3,4176 белорусского рубля (рост на 0,56%).

100 российских рублей — 3,4994 белорусского рубля (рост на 0,01%).

10 китайских юаней — 4,3641 белорусского рубля (рост на 0,80%).

10 польских злотых — 7,8853 белорусского рубля (рост на 0,95%).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Самолет рейса Минск-Стамбул совершил вынужденную посадку в Астрахани
В Беларуси подорожает высшее образование
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
экономикавалюта