14:12 (мск), источник: ЕАН
Антибиотик нашли в сметане челябинского производителя
В пробе сметаны Чебаркульского молочного завода (Челябинская область) нашли антибиотик. Предприятию объявлено предостережение за выпуск небезопасной продукции.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора, лекарственное вещество сульфаметазин обнаружили в образце сметаны 25% с датой выработки 2 ноября 2023 года. От завода потребовали принять срочные меры, информацию передали в Роспотребнадзор. С 28 ноября прекращено действие декларации о соответствии ЕАЭС на молочную продукцию «Сметана с массовой долей жира 15%, 20%, 25%».
Сметана была изготовлена из сырого и сухого молока и сливочного масла от разных производителей, а поэтому является сметанным продуктом. В ведомстве уточнили, что производитель ввел в заблуждение потребителей. За это нарушение ему также объявлено предостережение.