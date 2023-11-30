Виталий Хоценко сообщил о планах на ремонт еще двух мостов в Омске

Так, после завершения ремонта Ленинградского моста, в Омске намерены отремонтировать Комсомольский мост (открыт в 1953 году) и мост 60-летия ВЛКСМ (открыт в 1978 году).
При этом глава региона уточнил, что вероятны определенные проблемы с трафиком, но зато потом омичи получат хорошие мосты.
«Придется немножко потерпеть, будут определенные проблемы с трафиком. Но зато получим хорошие отремонтированные мосты», — сказал Виталий Хоценко.
Напомним, Ленинградский мост в Омске закрыли на капитальный ремонт 15 февраля 2023 года. Сначала для транспорта закрыли одну половину моста, а 15 октября 2023 года, после выполнения там ремонтных работ, эту часть открыли для проезда, закрыв другую половину. При этом проход для пешеходов на мосту давно закрыт. Работы выполняет компания «Стройтраст». Завершить капремонт предполагается весной 2024 года.