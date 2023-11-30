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11:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Перерасчет платы за отопление проведут нижегородцам в марте 2024 года

Уменьшение суммы произойдет в случае, если счетчик покажет меньшее потребление тепла.

Источник: Комсомольская правда

Перерасчет платы за отопление проведут нижегородцам весной 2024 года. Как правило, это происходит в марте, сообщили представители АО «Теплоэнерго», отвечая на вопросы горожан в соцсети «ВКонтакте».

Перерасчет может быть производен в том случае, если в доме установлены общедомовые приборы учета. Для этого ДУКи подают сведения о показаниях в ресурсоснабжающую организацию, на основании которой она пересчитывает потребителям сумму.

— Если прибором учета будет зафиксировано меньшее потребление тепла, то перерасчет будет в пользу уменьшения суммы, — отмечают в «Теплоэнерго».

Напомним, за прошлый год 77% жителей многоквартирных домов Нижегородской области вернули часть средств после перерасчета платы за отопление. Средняя сумма возврата составила 2 тысяч рублей.

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