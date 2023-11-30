Казахстан в будущем году намерен утроить транзит российской нефти в Узбекистан

«Узбекская компания Sanoat Energetika Guruhi подала заявку в “Казтрансойл” на 2024 год на транзит 500 тысяч тонн российской нефти в Узбекистан с возможностью увеличения до 1 миллиона тонн», — отметил директор департамента транспортировки «Казтрансойл» Абай Бейсембаев.
В 2023 году ожидаемый объем транзита российской нефти в Узбекистан по системе магистральных нефтепроводов «Казтрансойла» составляет 154 тысячи тонн. В январе-октябре этого года компания осуществила транзит 104 тысяч тонн российской нефти в Узбекистан.
«Казтрансойл» осуществляет транспортировку российской нефти через территорию Казахстана в Узбекистан в соответствии с графиком поставок нефти, утвержденным Министерством энергетики Казахстана. Перекачка российской нефти в Узбекистан по системе магистральных нефтепроводов компанией была начата в 2017 году. Объем транзита в 2017 году составил 67,9 тысяч тонн, в 2018 году — 36 тысяч тонн.
В 2019—2022 годах транзит российской нефти через Казахстан в Узбекистан не осуществлялся.