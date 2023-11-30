12:47 (мск), источник: АиФ Воронеж
В Воронеже повысится размер пенсионных выплат
Повышенную пенсию можно будет получать с 1 января 2024.
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Владимир Путин подписал закон об увеличении в 2024 году размера страховой пенсии по старости и инвалидности, говорится в документе, который опубликовали на официальном портале правовой информации.
Наступающий год порадует размером стоимости одного пенсионного коэффициента. Он поднимется с 129,5 рубля до 133,1 рубля.
Также увеличится размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. С 7 915,4 рублей до 8 134,9.
Нововведение создано для повышения уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции.