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12:49 (мск), источник: Комсомольская правда

В Казани на улицах Гагарина и Чистопольская построят две новые высотки

Под эти дома власти города уже выделили земельные участки.

Источник: Комсомольская правда

В новом сборнике документов исполкома Казани опубликовали проекты межевания земельных участков под возведение двух новых высотных домов в зоне среднеэтажной жилой застройки. Они появятся на улицах Гагарина и Чистопольская.

На первой из них под строительство власти города выделили участок площадью 2 723 квадратных метров, а на второй — 2 385 квадратных метров. Точные сроки сдачи домов пока не сообщались.

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