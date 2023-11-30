12:55 (мск), источник: Городской репортер
В Ростовской области подешевели бензин и дизтопливо
В Ростовской области в ноябре начал дешеветь бензин и дизельное топливо.
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Об этом сообщает Росстат. Средняя стоимость бензина в Ростовской области за период с 20 по 26 ноября составила 56,58 рубля, месяц назад — 57,7 рубля.
Значительнее всего подешевело дизельное топливо — месяц назад литр стоил 63,15 рубля, а сейчас — 61,57. АИ-92 также снизил стоимость с 52,89 рубля до 51,6 рублей, АИ-95 в октябре стоил 58,24 рубля, а в ноябре стал дешевле больше чем на рубль — 57,06 за литр, АИ-98 подешевел меньше всех — с 68,75 рубля до 68,18 рубля за литр в течение месяца.