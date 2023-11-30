13:12 (мск), источник: ЕАН
Новая партия автобусов доехала до Екатеринбурга
В Екатеринбург приехала очередная партия автобусов — 35 штук. Об этом заявил глава города Алексей Орлов.
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«В город прибыла партия автобусов НефАЗ, приобретаемых нами для общественного транспорта Екатеринбурга, — 35 машин. Выпущены в Нефтекамске, вместимость каждого — 96 пассажиров. Низкопольные, с пандусами для маломобильных пассажиров, с камерами видеонаблюдения. Оснащены кондиционерами, терминалами для оплаты проезда», — отметил Орлов в соцсетях.
Он добавил, что даже самим водителям общественного транспорта будет намного приятнее работать на таких автобусах. Всего в столицу Урала до 1 февраля 2024 года приедет 95 новых НефАЗов.
ЕАН уже давно следит за проблемами с транспортом в Екатеринбурге. Одна из самых серьезных — дефицит водителей. Чиновники признают, что городу не хватает сотен работников. Аналогичная ситуация и у частных перевозчиков. Они говорят, что из-за дефицита кадров в гаражах простаивает четверть автопарка. Недавно представители мэрии заявили, что намерены привлекать водителей из соседних регионов.