В Беларуси с 8 декабря заработают 610 новогодних и рождественских ярмарок

«В Беларуси проводится подготовка по ведению праздничных, предпраздничных, рождественских и новогодних ярмарок, а также распродаж и рекламных мероприятий. В этом году запланировано порядка 610 ярмарок, которые начнут свою работу в регионах примерно с 8 декабря», — отметила начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Она добавила, что в Беларуси запланировано порядка 12 тыс. мероприятий, среди которых около 9 тыс. праздничных распродаж, 1 тыс. рекламных акций, 141 рекламная игра, а также примерно 360 дегустаций продукции.
«Акционные мероприятия запланированы и в крупных универмагах, где будут размещены скидочные товары. Универмаги Минска уже начали предоставлять скидки на новогоднюю продукцию. Покупателю предлагается порядка 22 тыс. наименований новогодней атрибутики», — резюмировала Наталья Мельникова.