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14:22 (мск), источник: Комсомольская правда

В Свердловской области на Режевском тракте открыт новый путепровод

Он будет использоваться вместо основного, который был построен в 1967 году.

Источник: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области прошел технологический запуск дополнительного путепровода на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск. Он располагается на 61 километре автодороги.

— Общая протяженность нового сооружения — 1,3 километра, а его высота достигает 12 метров. Строители укрепили конус путепровода, обустроили водосбросы, установили знаки, барьерное и перильное ограждения, — рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Резервный путепровод планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Строителям предстоит провести демонтаж старого моста — длина этой конструкции составляет 45 метров. Он был возведен в 1967 году и за 66 лет пришел в негодность.

По словам замначальника регионального Управления автомобильных автодорог Александра Окунского, реконструкция тракта будет вестись и далее.

— Это важная для региона, крайне востребованная и загруженная дорога. Повышение ее пропускной способности, а главное, безопасности — один из ключевых для нас приоритетов, — отметил он.

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