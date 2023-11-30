14:22 (мск), источник: Комсомольская правда
В Свердловской области на Режевском тракте открыт новый путепровод
Он будет использоваться вместо основного, который был построен в 1967 году.
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В Свердловской области прошел технологический запуск дополнительного путепровода на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск. Он располагается на 61 километре автодороги.
— Общая протяженность нового сооружения — 1,3 километра, а его высота достигает 12 метров. Строители укрепили конус путепровода, обустроили водосбросы, установили знаки, барьерное и перильное ограждения, — рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.
Резервный путепровод планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Строителям предстоит провести демонтаж старого моста — длина этой конструкции составляет 45 метров. Он был возведен в 1967 году и за 66 лет пришел в негодность.
По словам замначальника регионального Управления автомобильных автодорог Александра Окунского, реконструкция тракта будет вестись и далее.
— Это важная для региона, крайне востребованная и загруженная дорога. Повышение ее пропускной способности, а главное, безопасности — один из ключевых для нас приоритетов, — отметил он.