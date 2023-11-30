15:08 (мск), источник: Комсомольская правда
К борьбе со снегопадами готовы: Волгоград получает новую коммунальную и дорожную спецтехнику
В Волгоград поставляют 90 новых коммунальных машин.
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В преддверии календарной зимы Волгоград получил первую партию новой коммунальной и дорожной техники. В город доставили 53 единицы машин, которые будут спасать областной центр от снегопадов и гололеда. Их распределили между профильными службами. 30 ноября осмотрел спецтехнику губернатор Андрей Бочаров.
Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, в распоряжении Волгограда находились 260 единиц дорожной и коммунальной техники. Однако около 70% из них работают из последних сил, они на грани износа. Для обновления парка машин были приобретены порядка 90 единиц. 53 уже доставили в Волгоград, до конца года поступят еще 8. В первом квартале 2024 года областной центр получит еще 24 единицы.
— Такого объема обновления техники в Волгограде не было. Это говорит о том, что мы работаем над тем, чтобы город справлялся с теми задачами, которые перед ним стоят, в том числе в осенне-зимний период.
В Волгоград доставили различные виды техники — тракторы, комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, дорожные катки, автокраны и гидроподъемники, экскаваторы, автогудронаторы, подметальные машины. Ожидается, что в ближайшие годы парк профильных служб будет обновлен полностью.
— В течение трех-пяти лет должны полностью обновить подвижной состав, довести его до нормативного состояния, чтобы можно было убирать такой большой и вытянутый город, — подчеркнул губернатор.
При закупке новой спецтехники уделяется внимание ее экологичности и экономичности. Машины приобретаются на газомоторном топливе, на котором работают и новые единицы общественного транспорта.
— Мы приняли решение переходить в значительной части на газомоторное топливо при обновлении подвижного состава общественного транспорта. При обновлении техники и оборудования для коммунально-дорожной службы мы так же будем руководствоваться этим правилом. 80% поступивших машин — на газомоторном топливе. Техника, работающая на газомоторном топливе или электричестве, дешевле в обслуживании.
Было отмечено, что Волгоград готов к борьбе со снегом и гололедом. Дороги в областном центре будут своевременно убираться, обещают власти. Подобного они ждут и от управкомпаний во дворах.
— Наши транспортные артерии, дороги будут убираться. Для этого мы идем на серьезные финансовые траты, техника поставляется. Рассчитываем, что управляющие компании со своей стороны также примут меры, которые позволят им профессионально выполнять задачи, за которые платят люди. У меня нет сомнений, что дороги будут убраны. Необходимо, чтобы управляющие компании и те, кто отвечает за содержание дворов, соединения больших общественных пространств с дворовой территорией, выполняли свои задачи. Этой зимой в отношении многих управляющих компаний будут сделаны выводы, если они не справятся со своими обязанностями, — сделал предупреждение глава Волгоградской области.
Между тем, программа по обновлению дорожной и коммунальной техники будет распространяться и на районы региона, куда по отдельному проекту уже поступают тракторы с навесным оборудованием. Но потребность в коммунальных машинах, как больших, так и малых, остается высокой.