14:52 (мск), источник: Комсомольская правда
В Свердловской области подорожали яблоки, огурцы и сосиски
На ряд других продуктов цены стали опускаться.
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За неделю с 20 по 26 ноября в Свердловской области значительно выросли цены на ряд продуктов. Среди них огурцы, сосиски и яйца. Водка же, наоборот, стала дешевле. Об этом сообщается в свежем отчете Свердловскстата, опубликованного на официальном сайте. — Стоимость килограмма сосисок за неделю поднялась с 520 до 530 рублей, полукопченой колбасы с 644 до 648 рублей, огурцов — со 123 до 127 рублей, яиц — с 98 до 101 рубля, — указано в отчете.
На иные товары цены стали падать. Например, стоимость водки опустилась с 668 до 662 рублей, моркови — с 37,65 до 35,86 рублей, а говядины — с 541,63 до 539,29 рублей.
Напомним, цены на десяток яиц за аналогичный период поднялись на 3,31%. Сейчас их стоимость превышает 100 рублей.