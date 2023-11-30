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15:41 (мск), источник: Комсомольская правда

К 2025 году в Омске появится солнечная станция «Авангард-1»

Стоимость проекта — 1 миллиард и 84 миллиона рублей.

К 2025 году в Омске компания «ВИЭ Юг» намерена построить солнечную электростанцию «Авангард-1». Сейчас ищут подрядчика строительства для выполнения работ под ключ, следует из материалов госзакупки. Начальная максимальная цена договора составляет 1,084 млрд рублей.

— Суммарная установленная мощность будущей СЭС — 15 МВт. Степень локализации СЭС — не менее 70% в соответствии с требованиями Минпромторга, — сообщает аукционная документация.

Режим работы СЭС — круглогодичный с приоритетной выдачей мощности в энергосистему, с максимально возможным числом часов использования установленной электрической мощности. Срок службы — 25 лет. Надежность работы фотоэлектрических модулей должна обеспечиваться при абсолютной минимальной температуре наружного воздуха −43 градуса по Цельсию.

Компания намерена выбрать генподрядчика для строительства объекта до 14 декабря.

Ранее компания запустила в двух южных районах Омской области две солнечные электростанции мощностью по 30 МВт каждая. Инвестиции в реализацию проектов суммарно составили 4,9 млрд рублей.

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