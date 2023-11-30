15:49 (мск), источник: dostup1.ru
Бастрыкин поручил разобраться с переездом рынка из Кременкуля в поселок Пригородный
Туда из Кременкуля торговцы перебазировались после вмешательства компетентных органов.
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться с переездом рынка из Кременкуля в поселок Пригородный (Сосновский район), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Сообщается о нарушениях на продовольственном рынке “Караван” вблизи жилого комплекса Парковый Премиум, куда торговцы после вмешательства компетентных органов перебазировались из Кременкуля», — говорится в комментарии ведомства.
Утверждается, что на новом месте продавцы осуществляют свою деятельность без разрешительной документации и контрольно-кассовой техники. Также есть информация, что торговые точки находятся на земельных участках, предназначенных для научно-исследовательских работ.
Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил и.о. руководителя СУ по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.
Напомним, участок бывшего Каширинского рынка отдали под строительство жилого комплекса, оптовые торговцы овощами и фруктами сначала перебрались на рынок «Караван». После череды конфликтов с местными жителями съехали в Кременкуль, 20 ноября было объявлено о закрытии и этого рынка.