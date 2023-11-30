16:44 (мск), источник: МК.RU Крым
Бюджет Крыма на 2024 год: расходы оправданно превышают доходы
Доходы республики Крым в 2024-м году составят 202,1 млрд.
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Доходы республики Крым в 2024-м году составят 202,1 млрд. руб., расходы — 204,9 млрд. руб. Основные расходы бюджета — это финансирование основных пяти программ. Об этом рассказала заместитель Председателя Совета министров РК — министр финансов РК Ирина Кивико.
В бюджете заложено пять основных финансируемых программ: развитие образования, здравоохранения, дорожное хозяйство, социальная поддержка, развитие санаторий и спорта.
— В 2024 году увеличивается заработная плата у бюджетников, а именно у работников учреждения образования, медицины, культуры, поэтому на эти цели предусмотрено дополнительно 2,1 млрд. руб., — сказала Кивико. — Также в связи с удорожанием стоимости медицинских услуг бюджет республики выплачивает за неработающее население. Эта цифра у нас составила больше 11 млрд. руб. Вот такие большие социальные расходы добавились в бюджет республики.