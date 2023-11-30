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16:31 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

Мебельный магазин IKEA заработает в Новосибирске в декабре

В Новосибирске скоро состоится открытие нового магазина IKEA в торговом центре «Кировский рынок».

Точная дата запуска предприятия не называется. Известно лишь, что это должно произойти ближе к концу декабря.

Как рассказали в торговом центре, под гипермаркет площадью около тысячи квадратных метров отвели второй этаж в южном крыле рынка.

Продаваться в нем будут товары шведского бренда IKEA и других мебельных брендов.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что в Новосибирске осудили 20-летнего организатора банды налетчиков на ювелирные магазины.

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