КТК возобновил отгрузку казахстанской нефти, но без повреждений не обошлось

Напомним, в понедельник Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о приостановке перевалки нефти на морском терминале, танкеры были отведены в районы ожидания. Связано это было с неблагоприятными погодными условиями. После этого на Тенгизе почти вдвое сократили суточную добычу нефти.
30 ноября, в четверг, отгрузку нефти восстановили. Вместе с этим был проведен осмотр плавучих шлангов и выносных причальных устройств. Обнаружились повреждения.
«Выявлено повреждение одного плавучего шланга внешнего рукава ВПУ-3 — перегиб шланга, вызванный аномальными штормовыми условиями. В связи с этим, исходя из бескомпромиссной позиции КТК по вопросу охраны окружающей среды и обеспечения промышленной безопасности, в том числе в ходе эксплуатации оборудования морского терминала Консорциума в Черном море в целях недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти, ВПУ-3 выведено из эксплуатации. Разлива нефти не имеется, условия для создания чрезвычайной ситуации отсутствуют, угрозы населению, флоре и фауне Черного моря также отсутствуют», — сообщили в КТК.
Отметим, что остановки перевалки нефти по погодным условиям в осенне-зимний период и весной осуществляются регулярно и являются рутинным мероприятием. В настоящее время отгрузка нефти на морском терминале осуществляется в штатном режиме через ВПУ-1 и ВПУ-2. Замена поврежденных секций плавучих шлангов на ВПУ-3 будет осуществлена из имеющихся в наличии запасных частей c учетом благоприятных погодных условий.
О вводе в эксплуатацию ВПУ-3 после замены поврежденных секций плавучего шланга будет сообщено дополнительно.
Справочно: Трубопроводная система КТК — один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз — Новороссийск составляет 1 511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.
Акционеры КТК: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице ПАО «Транснефть» (доверительное управление) — 24%, «КТК Компани» — 7%, АО НК «КазМунайГаз» — 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC — 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company — 15%, LUKARCO B.V. — 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company — 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited — 7,5%, BG Overseas Holdings Limited — 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. — 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC — 1,75%.