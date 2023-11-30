21:23 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
ВБ выделит Узбекистану $50 млн на развитие цифровой экономики и ИТ
Кредит Всемирного банка будет направлен на развитие цифровой экономики и создание рабочих мест в сфере информационных технологий.
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Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил льготный кредит в размере $50 млн для реализации проекта «Цифровая инклюзия в Узбекистане». Проект поддержит усилия правительства в области развития цифровой экономики, а также в расширении доступа тысяч молодых людей в сельских и отдаленных районах к обучению навыкам работы с цифровыми технологиями и возможностям трудоустройства в сфере услуг, основанных на информационных технологиях (ITES-услуг). Об этом UzNews.uz сообщили в представительстве ВБ в Узбекистане.
«Новый проект, поддерживаемый Всемирным банком, поможет Узбекистану использовать сектор ITES-услуги в качестве катализатора экономического роста, создания рабочих мест и привлечения иностранных инвестиций. Он будет осуществляться IT-парком при Министерстве цифровых технологий с целью обучения тысяч молодых людей в возрасте до 30 лет, проживающих в сельских и отдаленных районах страны. В рамках проекта ITES-компаниям, которые будут принимать на работу этих лиц, будут предоставляться различные льготы», — отметил Марко Мантованелли, глава представительства Всемирного банка в Узбекистане.
В 2029 году, ко времени завершения проекта, по прогнозам, в секторе ITES-услуг Узбекистана будет трудоустроено около 25 тыс. человек и около 15 тыс. человек смогут получить работу в смежных отраслях.