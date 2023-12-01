10:36 (мск), источник: Калининград.Ru
В Калининграде открыли техническое движение по новой развязке в конце Советского проспекта
Работы завершили раньше срока.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В четверг, 30 ноября, в Калининграде открыли техническое движение по новой развязке в конце Советского проспекта. Работы завершили раньше срока. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областного правительства.
Новую развязку строили в рамках реконструкции Северного обхода. Она является одной из крупнейших в регионе и включает в себя три путепровода, построенных взамен снесённого моста. Протяжённость основного хода составляет 1,6 километра. На трассе обустроили шесть полос шириной 3,75 метра.
Помимо путепроводов над Советским проспектом и на улице Габайдулина сделали два кольцевых пересечения и съезды. Кроме того, подрядчик менял коммуникации и сети, смонтировал освещение и автоматизированную систему управления дорожным движением.
По контракту компания «ВАД» должна была закончить работы только в декабре 2025 года. Власти направили опережающее финансирование из федерального бюджета. В результате техническое движение удалось открыть раньше срока.
До ввода объекта в эксплуатацию на развязке будет действовать ограничение скоростного режима для автотранспорта — 40 километров в час. После этого легковушкам разрешат разгоняться до 110 километров в час, а грузовикам — до 90.
В ближайшие недели объявим результаты конкурса на следующие этапы Северного обхода. В этом году на подготовительные работы предусмотрено порядка миллиарда рублей, на следующий год заложено четыре миллиарда. Если нас также будет поддерживать федеральное правительство в плане опережающего финансирования, то за три, максимум четыре года планируем полностью завершить реконструкцию Северного обхода с выходом до трассы на Балтийск.
Глава региона отметил, что Калининграду также необходимо расширить Советский проспект до четырёх полос. В планах администрации города начать подготовительные работы в 2024 году.
Строительство Северного обхода началось несколько лет назад. Проект разделили на два основных этапа. Первый — от развязки на Московском проспекте до Приморского кольца. Вторая очередь включает остальные участки окружной дороги в направлении улиц Горького, Планерной, Невского, Тенистой аллеи и Советского проспекта. Сейчас власти ищут подрядчика для реконструкции последнего участка Северного обхода. Начальная цена контракта составляет 8,43 миллиарда рублей. Достроить Северный обход рассчитывают в 2025 году.