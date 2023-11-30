В Молдове внесли изменения в нормативную базу о регистрации недвижимости

КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. В Закон о кадастре недвижимости внесены изменения, за соответствующий проект на заседании парламента в четверг проголосовали во втором чтении 56 депутатов.
Как отмечает пресс-служба законодательного форума, документ предусматривает приведение положений Закона о кадастре недвижимости в соответствие с положениями нового Закона о кондоминиумах.
В положениях, касающихся корректировки некоторых параграфов Гражданского кодекса, говорится о необходимости знать законодательство других государств, чтобы определить, соответствуют ли документы, выданные властями другой страны, требованиям для удостоверения права собственника на недвижимое имущество, находящееся в Республике Молдова.
Что касается подтверждающих документов, выданных иностранными властями, то для уточнения содержания иностранного закона регистратор может подать соответствующий запрос через Министерство юстиции. Либо заявитель должен предоставить заключение иностранного нотариуса, адвоката или аккредитованного дипломатического представительства на территории Республики Молдова.
Еще одно изменение положений Гражданского кодекса касается регистрации ипотеки, как в случае реализации заложенного имущества, так и в случае его приобретения залогодержателем.