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Спецоперация на Украине
04:31 (мск), источник: © РИА Новости

Всемирный банк одобрил пакет программ социальной помощи Украине

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Всемирный банк (ВБ) одобрил пакет программ социальной помощи Украине, предназначенный для наиболее уязвимых людей, пострадавших от разрушительных последствий военного конфликта.

Источник: Freepik

Проект «Инвестиции в социальную защиту для обеспечения инклюзивности, устойчивости и эффективности» (INSPIRE) финансируется за счет кредита Всемирного банка в размере 1,2 миллиарда долларов, обеспеченного трастовым фондом при поддержке правительства Японии.

«Ожидается, что этот проект охватит почти десять миллионов украинцев в период наибольшей нужды. Он укрепит потенциал правительства Украины по оказанию социальной поддержки бедным и уязвимым слоям населения в критический момент, когда приближается зима», — говорится в пресс-релизе ВБ.

Как отмечается, с начала конфликта мобилизованная Всемирным банком поддержка позволила правительству Украины предоставлять основные услуги, которыми охвачено более 15 миллионов украинцев. С учетом сегодняшнего заявления ВБ уже передал более 38 миллиардов долларов в виде чрезвычайного финансирования для поддержки Украины.

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