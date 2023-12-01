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07:54 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

Три дома 50-х годов постройки снесут в Октябрьском районе Новосибирска

В Новосибирске ищут подрядчика для сноса трех аварийных домов в Октябрьском районе.

«Городское жилищное агентство», которое выступает в роли заказчика, готово потратить на это более 2,4 млн рублей. Соответствующий аукционный лот был опубликован на сайте госзакупок.

Под снос пойдут дома 50-х годов постройки прошлого века: дом №№ 5 и 13 на улице Крамского и дом № 215 — на Коммунстроевской.

Подрядчик должен снести дома, вывезти строительный мусор и выровнять территорию бульдозером в течение трех дней с момента подписания контракта.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 декабря.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что власти Новосибирска заплатят 25 млн рублей за снос 87-летнего ДК Клары Цеткин.

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