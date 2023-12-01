Главное
Спецоперация на Украине
08:30 (мск), источник: АиФ Уфа

В Башкирии цены на бензин выросли за месяц на 2%

Рост цен на топливо отмечен специалистами Росстата только в 6 регионах страны.

По данным статистов по итогам октября, стоимость топлива в регионе выросла на 2% по сравнению с сентябрем этого года. Так, литр АИ-92 в среднем по итогам второго осеннего месяца на заправках стоил 49,3 рубля, АИ-95 — 53,1 рубля, АИ-98 и выше — 65,27 рубля.

Отметим, что сильнее всего топливо подорожало в Якутии — на 9,9%. Однако в 44 регионах России, наоборот, было зафиксировано снижение цен на топливо. Больше всего бензин подешевел в Карелии — на 7% и Новосибирской области — на 6,5%.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Озонотерапия, ЛФК и массаж. Врач – о реабилитации после COVID-19
Фото под юбкой. Почему мужчины прибегают к этому и защищены ли женщины
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта