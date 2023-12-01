08:30 (мск), источник: АиФ Уфа
В Башкирии цены на бензин выросли за месяц на 2%
Рост цен на топливо отмечен специалистами Росстата только в 6 регионах страны.
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По данным статистов по итогам октября, стоимость топлива в регионе выросла на 2% по сравнению с сентябрем этого года. Так, литр АИ-92 в среднем по итогам второго осеннего месяца на заправках стоил 49,3 рубля, АИ-95 — 53,1 рубля, АИ-98 и выше — 65,27 рубля.
Отметим, что сильнее всего топливо подорожало в Якутии — на 9,9%. Однако в 44 регионах России, наоборот, было зафиксировано снижение цен на топливо. Больше всего бензин подешевел в Карелии — на 7% и Новосибирской области — на 6,5%.