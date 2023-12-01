06:30 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Комиссию за оплату услуг ЖКХ отменят, но платить придется больше
Эксперты предупреждают, отмена комиссии за оплату ЖКУ приведет к росту тарифов.
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В России хотят запретить банкам брать комиссию с граждан за оплату жилищно-коммунальных услуг. Эксперты предупреждают, что банки могут переложить расходы на коммунальные организации, что приведет к тому, что тарифы на ЖКХ вырастут.
Авторы законопроекта считают, что отмена комиссии при оплате за услуги ЖКХ необходима. Они отмечают, что это дополнительная финансовая нагрузка на граждан, которая особенно остро ощущается в небольших городах и селах, в которых у населения невысокие доходы. При этом банки не должны пострадать, так как у них и так достаточно источников дохода, считают депутаты.
Гендиректор ООО «Институт управления ЖКХ» Ирина Маликова отметила, что отмена комиссии не приведет к отмене расходов обработки платежей. Поэтому банки повысят стоимость своих услуг для коммунальных организаций, объяснила она. Что в свою очередь приведет к росту тарифов для населения, так что в итоге гражданам придется платить больше.
Специалисты предполагают, что банки могут вообще отказаться принимать оплату за услуги ЖКХ, чтобы не нести расходы. В качестве альтернативы, эксперты видят не отмену комиссии, а ограничение на уровне 0,5%. При этом часть экспертов отмечают, что управляющие компании и ресурсоснабжающие организации уже предлагают для граждан альтернативные способы оплаты услуг через мобильные приложения и сайты, пишет iz.ru (18+).