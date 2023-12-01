09:07 (мск), источник: АиФ Екатеринбург
Первый в стране! В Екатеринбурге создадут уникальный медицинский кластер
Проект нового инновационного центра представили на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве.
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На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве провели День Свердловской области. Средний Урал, единственный из всех регионов УрФО, получил на выставке собственный день, остальные представляли себя в парах. И Свердловской области было что показать: акцент был сделан на здравоохранение, его развитие и перспективы. Главный проект, который представил регион, — уникальный Медицинский инновационный кластер «Академический».
"Мы уверены, что это поможет решить проблему дефицита кадров в сфере здравоохранения, расширит профилактическую и реабилитационную базу, а также поддержит новые научные исследования и открытия.
Ожидаем, что синергетический эффект от взаимодействия между медицинскими учреждениями, научными центрами и инновационными производствами позволит будущим пациентам получить доступ к самым современным методам лечения и диагностики", — сказал генеральный директор компании-девелопера Сергей Ланцов.
Благодаря созданию нового российского наукограда, ядром которого станет медицинский кластер, Академический район Екатеринбурга может стать центром науки и инноваций Свердловской области и всего Урала. К этому располагает также непосредственная близость институтов УрО РАН и жилых кварталов.
В медкластере «Академический» будут объединены региональные и федеральные учреждения здравоохранения, которые имеют богатейшую историю и накопленный десятилетиями опыт внедрения передовых технологий и работы с инновациями в области медицины. В одном месте будут собраны специалисты, которые борются за увеличение рождаемости и продолжительность жизни уральцев, умеют пересаживать или «выращивать» органы, проводить редкие малоинвазивные операции.
Создание медицинского кластера было одобрено премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным на промышленной выставке «Иннопром-2021». Весной 2023 года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подтвердил, что новые экономические условия не повлияют на реализацию проекта: «Эти работы ведутся. Мы занимаемся проектированием, передача земли произошла, соглашения подписаны, бюджеты предусмотрены».
По предварительным данным, возведение первой «ласточки» медкластера — здания НИИ Охраны материнства и детства — запланировано на 2024 год. Для него определен участок размером 5,5 Га.
«Мы очень любим два наших здания, в которых проработали столько лет, но, конечно, мы переросли те стены, в которых размещаемся, и необходимо, чтобы современные технологии развивались на современной площадке. Медицинский кластер — это наша мечта, потому что там будет и вертикальная, и горизонтальная интеграция с другими резидентами. Да и само размещение в таком молодом и быстрорастущем районе очень полезно, здесь мы сможем помочь жителям», — рассказала директор НИИ ОММ Галина Мальгина.
При этом институт продолжит свою работу как федеральное учреждение и будет принимать пациентов из разных концов России и ближнего зарубежья.
Также среди резидентов Медицинского инновационного кластера «Академический» — Областная клиническая больница № 1, Свердловский онкологический диспансер, Уральский государственный медицинский университет и многие другие.
Здесь планируют создать новые объекты медицинского образования и науки, разрешить вопрос дефицита кадров в сфере здравоохранения, расширить профилактическую и реабилитационную базы, дав уральцам возможность не покидать свой край для получения квалифицированной медпомощи и дальнейшего восстановления. А также поддержат новые научные исследования и открытия, позволив специалистам выйти на новый уровень в разработках и производстве современного медоборудования, приборов и лекарственных средств.
«Кластер полного цикла — это первый и пока единственный проект в России, где как раз и сочетаются все этапы становления, развития, обучения медицинских работников, врачей, фармацевтов и так далее», — подчеркнул советник генерального директора ГК «КОРТРОС» Владимир Климин.
Инновационный медкластер послужит фундаментом для обмена опытом с представителями сферы здравоохранения из других российских регионов и стран. Он обещает стать одной из визитных карточек Свердловской области и способствовать развитию «медицинского туризма» в регионе. Ещё одна задача — создание до 15 тысяч рабочих мест.
Предварительная стоимость строительства составляет 7,5 млрд рублей.
На сегодняшний день в Академическом создана станция скорой помощи, которая в пандемию коронавируса приняла на себя значительную нагрузку. Также ведется строительство поликлиники для взрослых на 1200 посещений.
Всего за 17 лет существования района построено около 1,8 млн кв. м жилья, ТЭЦ «Академическая», проложено 265 км сетей электро-, тепло- и водоснабжения. Возведен Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (Святых Божиих строителей) в Преображенском парке.
Основатели района запроектировали и привлекли средства федерального бюджета для строительства 5 школ, 15 детских садов, десятков километров автодорог, добились прокладки первой очереди трамвайной линии в Академический общей протяженностью почти 9 км.