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08:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии за неделю взлетели цены на огурцы, свеклу и куриные яйца

В Башкирии подорожали огурцы, свекла и куриные яйца.

В Башкирии за неделю подорожали огурцы, свекла и куриные яйца. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 20 по 27 ноября килограмм огурцов подорожал на 17,2%. На этой неделе их средняя цена составила 128,34 рубля. Также жителям республики на 4% больше придется отдать за свеклу (средняя цена — 29,32 рубля) и за 3,7% за куриные яйца (105,70 рубля).

Однако на этой неделе на 2,6% подешевели картофель (средняя цена — 21,81 рубля), на 2,5% — твердые, полутвердые и мягкие сыры (641,43 рубля), на 2,3% — морковь (30,75 рубля).

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