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08:44 (мск), источник: Ura.ru

Пермская прокуратура заставила «Россети» починить бункер

Прокуратура Кунгурского округа (Пермский край) через суд обязала «Россети Урал» починить и привести в порядок убежище. Об этом сообщается в решении на сайте Кунгурского городского суда.

«Суд решил: возложить обязанность на ПАО “Россети Урал” привести защитное сооружение гражданской обороны в нормативное состояние в соответствии с требованиями правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России», — говорится на сайте. Ответчик обязан провести работы по сохранности герметичности помещения, обеспечить укрытие противовзрывным устройством и оснастить его аптечками.

В обоснование требований прокурор заявил, что ранее убежище было безвозмездно передано в пользование компании и принадлежит России. Это, в свою очередь, накладывает обязательства по сохранению и поддержке готовности укрытия. После проверки прокурора выяснилось, что бункер находится в плачевном состоянии и к приему укрываемых не готов.

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