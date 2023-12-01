Пермская прокуратура заставила «Россети» починить бункер

«Суд решил: возложить обязанность на ПАО “Россети Урал” привести защитное сооружение гражданской обороны в нормативное состояние в соответствии с требованиями правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России», — говорится на сайте. Ответчик обязан провести работы по сохранности герметичности помещения, обеспечить укрытие противовзрывным устройством и оснастить его аптечками.
В обоснование требований прокурор заявил, что ранее убежище было безвозмездно передано в пользование компании и принадлежит России. Это, в свою очередь, накладывает обязательства по сохранению и поддержке готовности укрытия. После проверки прокурора выяснилось, что бункер находится в плачевном состоянии и к приему укрываемых не готов.