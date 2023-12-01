09:13 (мск), источник: Комсомольская правда
В 15 районах Воронежской области отремонтировали 177 км трасс
В 2023 году на нацпроект «Безопасные качественные дороги» направили свыше 7 млрд рублей.
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В Воронежской области отремонтировали 177 км трасс в 15 районах. На обновление дорог регион потратил около 3 млрд рублей. Работы проводили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Данные 30 ноября опубликовали в телеграм-канале губернатора Александра Гусева.
Так, благодаря кредитному финансированию и так называемому опережающему финансированию, ремонт праведен на двух участках магистрали Воронеж — Луганск. Они находятся в Россошанском и Кантемировском районах. Их суммарная длина равна 48,6 км. На обновление выделили миллиард рублей.
Кроме того, раньше намеченного срока завершился ремонт дорог в Хохольском, Новоусманском и Россошанском районах. Обновили еще 16 км.
Напомним, в 2023 году на нацпроект «Безопасные качественные дороги» власти направят свыше 7 млрд рублей. Более 1,6 млрд — средства из федерального бюджета.