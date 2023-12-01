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08:25 (мск), источник: СуперОмск

В Омске еще три маршрута автобусов стали магистральными

С 1 декабря 2023 года три маршрута омских автобусов перейдут в разряд магистральных.

Ими станут:

  • Автобус № 24 («Железнодорожный вокзал» — «пос. Солнечный»);
  • Автобус № 29 («Микрорайон Первокирпичный» — «Омский нефтеперерабатывающий завод»);
  • Автобус № 45 («Микрорайон Ясная Поляна» — «Микрорайон Амурский-2»).

Напомним, что магистральные маршруты должны перевозить наибольшее количество пассажиров за день, поскольку работают с 6:00 до 23:00 часов с интервалом движения в 10 минут в часы пик, а в межпиковое время — 20 минут.

По проекту мэрии список магистральных маршрутов в 2024 году будет выглядеть таким образом: автобусные маршруты 22, 29, 45, 33, 69, 95, 110, 24, 61, 109, троллейбусные 2, 3, 4, 15, 16, 67.

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