10:15 (мск), источник: KrasnodarMedia.su
Названы шесть долгостроев Краснодара, которые сдадут в ближайшее время
В реестре проблемных домов кубанской столицы остается 35 объектов.
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В ближайшее время в Краснодаре готовятся сдать в эксплуатацию шесть долгостроев. О вводе проблемных объектов в строй стало известно на очередном заседании межведомственной комиссии по восстановлению прав обманутых дольщиков под председательством главы кубанской столицы Евгения Наумова.
Готовность ЖК «Центральный парк» на ул. Обрывной оценивается в 99%. К середине декабря застройщик намеревается получить заключение о соответствии, затем — разрешение на ввод в эксплуатацию.
До конца года планируется завершить строительство многоквартирного дома на ул. Дунайской, 44а. В здании уже проводится установка лифтового оборудования.
Ожидается, что в декабре введут в строй и ЖК «Сегодня» по ул. Ветеранов, 85. Готовится к вводу в эксплуатацию третий литер ЖК «Жемчужина».
На финишной прямой — достройка ЖК «Радуга» по ул. им. Евгении Жигуленко и ЖК «Сердце» на ул. Школьной, 1.
На совещании под председательством мэра также была озвучена информация о долгостроях, над которыми работает Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. По четырём литерам ЖК «Калина Парк» и пяти литерам ЖК «Мир», трём литерам ЖК «Самоцветы», двум литерам ЖК «Романовский двор» и ЖК «Сити-парк» ожидается принятие решения наблюдательным советом Фонда о восстановлении прав граждан путем компенсационных выплатах.
Сейчас в Краснодаре насчитывается 35 проблемных объектов.