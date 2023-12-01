10:24 (мск), источник: ИА Башинформ
В Башкирии построят новую железную дорогу Сибай — Подольск — Новорудная
Сегодня в уфимском конгресс-холле «Торатау» проходит первое координационное совещание с министрами экономики регионов Российской Федерации.
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До его начала министр экономического развития России Максим Решетников и Глава Башкортостана Радий Хабиров на выставочной экспозиции ознакомились с рядом перспективных инвестиционных проектов. Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана Маргарита Болычева рассказала об экспортном потенциале региона, отметив, что республика сейчас активно осваивает новые рынки сбыта в странах Ближнего Востока и Азии. По ее словам, за 2022 год республика увеличила объем экспорта на 150 млн рублей. На 40% за два последних года вырос внешнеторговый оборот.
Первый заместитель премьер-министра правительства — министр экономического развития и инвестиционной деятельности РБ Рустам Муратов представил крупный региональный инвестпроект по строительству железной дороги «Сибай — Подольск — Новорудная».
Новая железная дорога разгрузит челябинский железнодорожный узел и на 250 километров сократит путь в Казахстан, возьмет на себя до 14 млн тонн грузоперевозок в год. Кроме увеличения грузового и пассажиропотоков, она позволит связать перерабатывающие предприятия с уникальными месторождениями с крупными запасами медно-цинковой руды. Предварительная стоимость проекта — более 72 млрд рублей с общим объемом инвестиций 116 млрд рублей. На проектирование и строительство уйдет примерно 9 лет. В будущем году начнутся проектные работы.
На одном из стендов Максим Решетников поинтересовался, на каком этапе находится строительство Восточного выезда. Радий Хабиров отметил, что работы находятся на завершающем этапе и уже в январе 2024 года планируется открыть движение автомобилей на Восточном выезде.
Глава республики рассказал министру экономического развития России, что в октябре этого года был запущен совместный башкирско-белорусский завод «Амкодор — Агидель» по выпуску оборудования для послеуборочной обработки зерна.
«В этот же день мы дали старт строительству нового завода совместно с белорусской компанией “Амкодор” по выпуску коммунальной техники. Инвестиции в него составят 7,9 млрд рублей. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко поставил задачи построить и запустить производство в течение одного года. Завод будет строиться на территории особой экономической зоны “Алга” в Уфимском районе», — отметил Радий Хабиров.