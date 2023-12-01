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10:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Владельцу «Книжного Нижнего» выделят участок за снос магазина

Он должен освободить место на площади Минина до 26 октября 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Собственник «Книжного Нижнего» на улице Минина получит участок за снос магазина. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Совет по земельным и имущественным отношениям согласовал выделение участка площадью 4 598 квадратных метров на улице Красносельской под туристический комплекс. Заявителем этого проекта выступает ООО «Алексеевский ряд». Строительство комплекса продлится пять лет. Для этого будет выделено 3 миллиарда рублей.

— Этот проект будет реализован в рамках договоренностей Минимущества с инвестором — собственником магазина «Книжного Новгорода» — по подбору компенсационного участка, — отмечает министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Напомним, книжный магазин на месте «Алексеевских рядов» появился в Нижнем Новгороде в марте 2023 года.

Однако по решению Арбитражного суда владелец магазина должен освободить участок на площади Минина до 26 октября 2024 года. Павильон, в котором располагается магазин, будет демонтирован.

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