10:23 (мск), источник: Комсомольская правда
Владельцу «Книжного Нижнего» выделят участок за снос магазина
Он должен освободить место на площади Минина до 26 октября 2024 года.
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Собственник «Книжного Нижнего» на улице Минина получит участок за снос магазина. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Совет по земельным и имущественным отношениям согласовал выделение участка площадью 4 598 квадратных метров на улице Красносельской под туристический комплекс. Заявителем этого проекта выступает ООО «Алексеевский ряд». Строительство комплекса продлится пять лет. Для этого будет выделено 3 миллиарда рублей.
— Этот проект будет реализован в рамках договоренностей Минимущества с инвестором — собственником магазина «Книжного Новгорода» — по подбору компенсационного участка, — отмечает министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.
Напомним, книжный магазин на месте «Алексеевских рядов» появился в Нижнем Новгороде в марте 2023 года.
Однако по решению Арбитражного суда владелец магазина должен освободить участок на площади Минина до 26 октября 2024 года. Павильон, в котором располагается магазин, будет демонтирован.